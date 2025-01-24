الجمعة 24 يناير 2025
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بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية غدًا

بدء أعمال تصحيح امتحانات
بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

 أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، عن بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 غدًا السبت.

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وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية
 يأتي ذلك بعد أن انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي 23 يناير 2025، والتي شملت مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

مراجعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية 

وأشار حسن إلى أن لجان التصحيح ستبدأ على الفور في مراجعة أوراق الامتحانات، ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسي الأول 2025 خلال الفترة من 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

 وأوضح حسن أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية لهذا العام شهدت استقبال 98 ألف طالب وطالبة في 418 لجنة مخصصة للشهادة الإعدادية العامة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية، وكان قد تم تخصيص 93,240 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات في اللجان العامة، بينما استقبلت اللجان المهنية 4,586 طالبًا وطالبة.

 

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية في غضون الأيام القادمة، متمنين النجاح لجميع الطلبة في هذا العام الدراسي.

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