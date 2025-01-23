وكيل تعليم دمياط: انتهاء امتحانات الإعدادية وسط تأمينات مشددة

اختتمت اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، وسط أجواء من الانضباط والالتزام.

وأكد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير الامتحانات بسلاسة ويسر في جميع اللجان المنتشرة بـ 10 إدارات تعليمية، دون تلقي أي شكاوى تذكر.

وشهدت الامتحانات هذا العام مشاركة نحو 34 ألفًا و981 طالبًا وطالبة، أدوا امتحاناتهم في 167 لجنة على مدار أسبوع كامل. وأشاد "عمارة" بجهود جميع العاملين في العملية الامتحانية، من معلمين وموجهين وملاحظين، مؤكدًا على دورهم الكبير في نجاح هذه الامتحانات.

ولم تقتصر الجهود على العاملين في التربية والتعليم فقط، بل امتدت لتشمل قوات الشرطة بقيادة اللواء عصـــام هـــلال، التي قامت بتأمين صناديق الأسئلة واللجان على مدار فترة الامتحانات، مما ساهم في خلق بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

كما أكد "عمـــارة" على متابعة محافظ دمياط، الدكتور أيمــن الشهـــابي، المستمرة لسير العملية الامتحانية، وتوجيهاته بتذليل أي عقبات قد تواجهها.

وبهذه المناسبة، تقدم "وكيل الوزارة" بخالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق مصلحة الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة.

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