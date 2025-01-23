دون شكاوي، ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)

أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية اليوم الخميس، بعد أن أدى الطلاب امتحاناتهم اليوم فى مواد اللغة الإنجليزية للإعدادية العامة والعلوم والتكنولوجيا والخط العربي للقسم المهنى والدراسات الاجتماعية والرسم الفنى للصم وضعاف السمع الدراسات الاجتماعية، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى بشأن الامتحانات التى كانت قد انطلقت يوم السبت الموافق ١٨ / ١.

١٢٥ ألفا و٨٦٧ طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

واستهدفت ١٢٥ ألفا و٨٦٧ طالبا وطالبة إعدادية عامة داخل ٥٧٥ لجنة امتحانية بنطاق ١٨ إدارة تعليمية، و٥٥٨٢ طالبا وطالبة من القسم المهنى داخل ٢٢ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية، بالإضافة إلى ٣٧ طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة (الصم)، و١١ طالبا وطالبة (مكفوفين).

حيث تم متابعة سير الامتحانات على مدار أيامها بجولات ميدانية مكثفة والتواصل اللحظى برؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية والمرور على عدد من اللجان فى الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، واستمرار أعمال التطهير والنظافة والتعقيم بشكل مكثف بعد انتهاء اللجان والعمل على تلبية احتياجات الطلاب والمراقبين.

كما تم متابعة لحظية لمسار الامتحانات من خلال انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بديوان المديرية والتى تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة داخل كل إدارة.

وأشار إلى أنه قد سبق الامتحانات عقد لقاءات دورية مكثفة بمديري الإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أعمال تجهيز اللجان، والتأكد من تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بأعمال الامتحانات والالتزام بتفعيل توجيهات السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتأكيدهما الدائم على رفع درجة الاستعداد، وتكثيف الجهود لإنجاح العملية الامتحانية أمام الطلاب بسهولة ويسر وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة.

حيث تم إنهاء الاستعدادات واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة وتم توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان وتأمين خطوط سير الامتحانات.

وأكد على أن الامتحانات انتظمت وشهدت استقرارا وهدوءً، ولم توجد أى شكاوى أو اكتشاف أى مشكلات صحية لأى طالب، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى أو أحداث طارئة على مستوى كافة اللجان.

وكيل تعليم البحيرة يتفقد لجنة مدرسة أبو درة الإعدادية بإدارة شبراخيت التعليمية

وجاء ذلك خلال متابعته اليوم سير الامتحانات فى يومها الأخير، وقيامه بتفقد لجنة مدرسة أبو درة الإعدادية بإدارة شبراخيت التعليمية.

حيث اطمأن على مستوى الامتحانات ووضوحها وعدم وجود مشكلات واجهت الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات التى كانت فى مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج المقرر الذى حددته الوزارة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى كما أن اللجان لم ترصد أي مخالفات.

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