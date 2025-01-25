السبت 25 يناير 2025
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بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

اليوم، بدء أعمال
اليوم، بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

 أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 اليوم السبت.

بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية غدًا

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية
 يأتي ذلك بعد أن انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي 23 يناير 2025، والتي شملت مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

مراجعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية 
وأشار حسن إلى أن لجان التصحيح بدأت على الفور في مراجعة أوراق الامتحانات، ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسي الأول 2025 خلال الفترة من 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.
 

وأوضح حسن أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية لهذا العام شهدت استقبال 98 ألف طالب وطالبة في 418 لجنة مخصصة للشهادة الإعدادية العامة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنيةوكان قد تم تخصيص 93,240 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات في اللجان العامة، بينما استقبلت اللجان المهنية 4,586 طالبًا وطالبة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 
ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية في غضون الأيام القادمة، متمنين النجاح لجميع الطلبة في هذا العام الدراسي.

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