بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، عن بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 اليوم السبت.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

يأتي ذلك بعد أن انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي 23 يناير 2025، والتي شملت مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

مراجعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

وأشار حسن إلى أن لجان التصحيح بدأت على الفور في مراجعة أوراق الامتحانات، ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية للفصل الدراسي الأول 2025 خلال الفترة من 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.



وأوضح حسن أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية لهذا العام شهدت استقبال 98 ألف طالب وطالبة في 418 لجنة مخصصة للشهادة الإعدادية العامة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنيةوكان قد تم تخصيص 93,240 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات في اللجان العامة، بينما استقبلت اللجان المهنية 4,586 طالبًا وطالبة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية في غضون الأيام القادمة، متمنين النجاح لجميع الطلبة في هذا العام الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.