من هي أربيل يهود محور الخلاف بين إسرائيل وحماس؟

أعلنت إسرائيل تعليق السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، الذي كان مقررًا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، نتيجة تأخر الإفراج عن المواطنة الإسرائيلية أربيل يهود، التي تُعد محور خلاف مستمر بين إسرائيل وحركة حماس.

أربيل يهود.. الشخصية المحورية في الأزمة

تبلغ أربيل يهود، 28 عاما، وهي من كيبوتس "نير عوز" في غلاف غزة. اختطفتها حماس مع شريكها أرييل كونيو في هجوم 7 أكتوبر 2023، ولم ترد معلومات عنها منذ ذلك الحين، فيما أكدت حماس لاحقًا أنها على قيد الحياة وستُفرج عنها في غضون أسبوع.

أربيل كانت تعمل مدربة في مجال استكشاف الفضاء وعلم الفلك، وعادت قبل ست سنوات للعيش في الكيبوتس الذي شهد مقتل شقيقها دوليف خلال نفس الهجوم.

إسرائيل تشترط الإفراج عن أربيل يهود

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة مرتبط بالإفراج عن أربيل يهود.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "لن يُسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع حتى يتم تأكيد الإفراج عن أربيل يهود."

وتزامن هذا الإعلان مع تسلّم إسرائيل أربع مجندات إسرائيليات من الصليب الأحمر في إطار اتفاق تبادل الأسرى، الذي يشمل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني مقابل رهائن إسرائيليين.

موقف حماس وردود الفعل الدولية

أكد مسؤول في حماس لوكالة رويترز أن أربيل يهود على قيد الحياة وسيفرج عنها يوم السبت المقبل. فيما طالب الجيش الإسرائيلي بإثبات ذلك قبل المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن أربيل محتجزة لديها، مما قد يسهم في تهدئة التوترات إذا تم الإفراج عنها وفق الجدول المحدد.

إجراءات إسرائيلية في نتساريم

على الصعيد العسكري، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي استمرار التواجد العسكري في محور نتساريم، الذي يفصل شمال غزة عن باقي القطاع، حتى إشعار آخر، وأصدر الجيش تحذيرات لسكان غزة بعدم الاقتراب من المنطقة.

التداعيات المحتملة

هذا التعليق المفاجئ أثار قلقًا من تصعيد محتمل، حيث أبدت إسرائيل غضبها من قائمة الأسرى التي قدمتها حماس، ومن المتوقع أن يُكثف الوسطاء جهودهم للحفاظ على الهدنة ومنع تفجر الأوضاع.

ومع تعليق عودة النازحين واشتراط الإفراج عن أربيل يهود، تظل الأنظار متجهة نحو تطورات هذا الملف، الذي يعكس تعقيدات الصراع بين إسرائيل وحماس.

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