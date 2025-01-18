السبت 18 يناير 2025
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أزهر الشرقية يتابع امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية

ازهر الشرقية يتابع
ازهر الشرقية يتابع امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية  والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م، بلجان إدارة ديرب نجم. 

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التأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات 

 شدد الجنيدى على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للجان والتأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات على الوجه الأكمل، وتنفيذ جميع التعليمات المنظمة للامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية. 

الدكتور محمد عطية 

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمي عن المنطقة الازهرية بمحافظة الشرقية  ان رئيس المنطقة أكد على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات بديوان عام المنطقة ومتابعة ما يستجد من تعليمات

توفير اقصى درجات الراحة 

وتوفير أقصى درجات الراحة والهدوء للطلاب مع التصدى لظاهرة الغش ومنع اصطحات المحمول لجميع المشاركين في الامتحانات رافق فضيلة الأستاذ نادر السيد،مدير إدارة ديرب نجم. 

اللغة العربية والدراسات والرياضيات والتكنولوجيا 

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات اليوم الرابع في مادتي ( أصول الدين ورقة ثانية) و(الدراسات الاجتماعية)، بينما امتحن تلاميذ الشهادة الابتدائية مادتي (الرياضيات ) و(تكتنولوجياالمعلومات)

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لا شكاوى من امتحانات الازهر اليوم

ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية والرئسية أي شكوي بخصوص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروجها عن المناهج المقررة.

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الدكتور السيد الجنيدي رئيس الادارة المركزية المنطقة الأزهرية محافظة الشرقية الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمي الشهادتين الابتدائية والاعدادية ادارة ديرب نجم

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