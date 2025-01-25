السبت 25 يناير 2025
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حوادث

1111 مخالفة محمول، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

تحرير 46 ألفا و433
تحرير 46 ألفا و433 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

تحرير 46 ألفا و433 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 46 ألفا و433 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 32 ألفا و247 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و798 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات موقف عشوائي، و1111 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و18مخالفات لشروط التراخيص و22 مخالفة دراجة نارية.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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