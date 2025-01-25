السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات اليوم، مفاجآت جديدة فى السوق المالى

العملات - فيتو
العملات - فيتو

أسعار العملات، يتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري (EGP) مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.

وخلال السطور التالية ترصد “فيتو ”، أسعار الصرف للعملات المختلفة مقابل الجنيه، حيث أن العملات في البنك المركزي المصري المصدر الأساسي لأسعار الصرف الرسمية التي يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل اقتصادية، منها العرض والطلب على العملات الأجنبية، وكذلك السياسات النقدية والتغيرات العالمية في الأسواق المالية، كما يمكن للعملات الأجنبية أن تشهد تقلبات كبيرة نتيجة للأحداث العالمية أو المحلية، مثل التغيرات السياسية أو الاقتصادية. 

 

 شهدت  أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي بحركة التعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، وفقا لآخر التحديثات. 

اسعار العملات
العملات - فيتو 

 

العملةسعر الشراءسعر البيع
الدولار50.2250.35
اليورو52.2252.37
الاسترلينى63.0363.17
الريال السعودى13.3513.39
الدينار الكويتى157157.50
الدرهم الاماراتى13.7013.75
الريال القطرى13.7013.75

 

عوامل تأثر على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري 

 أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

 

العملات - فيتو 
العملات - فيتو 

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

كيف يتم تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري؟ تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

العملات - فيتو 
العملات - فيتو 

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

 متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية.كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

كيفية متابعة الأسعار: للحصول على أحدث أسعار الصرف، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري (cbe.org.eg) أو متابعة الإعلانات الرسمية التي ينشرها البنك على وسائل الإعلام.

جدير بالذكر البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي، فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري سعر اليوان الصيني اسعار صرف العملات اليوم الاحد 26 يناير 2025 سعر الجنيه المصري EGP العملات الأجنبية عمليات الصرف في البنوك التجارية فيتو البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 25 يناير 2025

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات مساء اليوم الجمعة 24 يناير 2025

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 يلامس هذا المستوى

سعر قيراط الألماس مساء اليوم الجمعة 24 يناير 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 24 يناير 2025

ads

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت

موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

قفزة كبيرة، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت وهذا موقف البلدي

بطولة العالم لكرة اليد، سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا في ربع النهائي

مستجدات تطوير التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها نظام البكالوريا

بالأسماء، مصرع ربة منزل وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

منوعات

المزيد

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

براتب 9000 درهم.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على وظائف الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للزوجة مراقبة زوجها ؟.. أمين الفتوى يُجيب

خلط الحق بالباطل، تفسير الشعراوي للآية 71 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية