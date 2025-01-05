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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5 يناير 2024

العملات
العملات

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في  البنك المركزي والبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، خدمة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي: 

اقرأ التالي: سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.70 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع.

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.53 جنيهًا للشراء، و52.78 جنيهًا للبيع.

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اليورو، فيتو 
سعر اليورو

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل  الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 63.52 جنيهًا للشراء، و63.80 جنيهًا للبيع. 

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الجنيه الاسترليني، فيتو 
الجنيه الاسترليني 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 164.04 جنيهًا للشراء، و165.08 جنيهًا للبيع. 

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الدينار الكويتي، فيتو 
الدينار الكويتي

 

سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.81 جنيهًا للشراء، و13.85  جنيهًا للبيع.

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الدرهم الاماراتي 
الدرهم الاماراتي 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 وسجل اليوان الصيني في  البنك المركزي المصري نحو 6.95 جنيهات للشراء، و6.97 جنيهات للبيع.

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اليوان الصيني، فيتو 
اليوان الصيني

 

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