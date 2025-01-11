السبت 11 يناير 2025
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اقتصاد

اليورو بـ52.17 جنيه، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 11 يناير 2025

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

أسعار العملات، شهدت  أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي  بحركة التعاملات اليوم السبت 11  يناير 2025، وفقا لآخر التحديثات. 

اسعار العملات
اسعار العملات

 

أسعار العملات

 وتقدم "فيتو"، خدمة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي: 

 

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.50 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي المصرى 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري سجل نحو 52.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

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اليورو، فيتو 
سعر اليورو

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل  الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 62.04  جنيهًا للشراء، و62.23  جنيهًا للبيع.

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الجنيه الاسترليني، فيتو 
سعر الجنيه الاسترليني 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 163.73 جنيهًا للشراء، و164.25 جنيهًا للبيع. 

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الدينار الكويتي، فيتو 
سعر الدينار الكويتي

 

سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.74 جنيهًا للشراء، و13.78 جنيهًا للبيع.

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الدرهم الاماراتي 
سعر الدرهم الاماراتي 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.88  جنيهات للشراء، و6.90 جنيهات للبيع.

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