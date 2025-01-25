عيد الشرطة، السيسي: يقظة الجيش والشرطة ووعى المواطنين درعنا الحصين ضد التطرف

أكد الرئيس السيسي على أن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له، أو متهاونة معه قائلا: إن التطرف بوجهه البغيض وتلونه المكشوف، لن يجد في مصر بيئة حاضنة له، أو متهاونة معه.

وأضاف الرئيس السيسي: وحدتنا هى درعنا الحصين ضده، وأى محاولات لزرع الخلاف بيننا ستبوء بالفشل، بإذن الله تعالى.

وتابع: فالشعب المصرى يعتز بوسطيته، ويرفض التطرف بكل أشكاله، ويفتخر بهويته الوطنية الراسخة ومهما فعل الأعداء من محاولات لزرع الأفكار الهدامة، ونشر الشائعات المغرضة، فمحكوم عليها بالعدم

وقال: والتجارب أثبتت أن يقظة القوات المسلحة والشرطة، ووعى المواطنين ووحدتهم كانت ومازالت حائط الصد، الذي تكسرت أمامه هذه المحاولات الخبيثة.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وقام الرئيس بمنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين

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