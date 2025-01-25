عيد الشرطة، السيسي: لن ننسى شهداءنا أبدا ونقف بجانب أسر أبطالنا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لشهداء الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية قائلا: وفي هذه المناسبة الجليلة، نقدم تحية رفيعة، لشهداء الشرطة المصرية، الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن، وبرهنوا بدمائهم الزكية، على شجاعتهم وإقدامهم في مواجهة الأعداء والإرهابيين، أعداء الوطن والدين.

وأضاف الرئيس السيسي: وهذا النموذج المشرف من الأبطال، يبث في نفوسنا على الدوام، شعور الفخر والاعتزاز.

وقال الرئيس السيسي: وعلى أساسه، تقف الدولة المصرية، بكل مؤسساتها بجانب أسر أبطالنا.

وأوضح الرئيس السيسي: وإنني أعتبر أبناء هؤلاء الأبطال وأسرهم، جزءا من عائلتي الكبيرة.. متمسكا بالعهد الذي قطعناه معا، بتقديم كل الدعم والرعاية لهم، في مختلف مناحى الحياة، لتعويض جزء مما كان يقدمه الأبطال الشهداء نحوهم.

وتابع: هنا اسمحوا لي أن أقول لكم أنه مهما قمنا به لن نعوض الشهيد أبدا..نحاول الوقوف بجانب أسرهم في هذا التوقيت الصعب نحاول أن نبني منهج حياة.. لن ننس شهدائنا وأسرهم أبدا

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة المصرية

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد الشرطة، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ثم رأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وحضر الرئيس الاحتفال السنوي الذي تنظمه وزارة الداخلية بهذه المناسبة، وقام الرئيس بمنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.

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