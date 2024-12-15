إزالة التعدي على أراضي استصلاح زراعي وأملاك دولة بأسيوط

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية باستكمال الجهود المبذولة من الدولة لاسترداد أراضيها المتعدي عليها "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة هذه التعديات.

إزالة لـ 19 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة

وأوضح محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم إنه تم تنفيذ إزالة لـ 19 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزي أسيوط والفتح على مساحة 3968 مترا مربعا وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

إزالة 10 حالات تعد بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز تمكنت من تنفيذ إزالة 10 حالات تعد بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي على مساحة 3500 متر مربع بمشاركة شنودة موسى وعبدالباقي سيد نائبي رئيس المركز.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بأسيوط بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز بإزالة 9 حالات تعد بمساحة 468 مترا مربعا منهم 5 حالات تعد بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري و4 حالات تعد على أراضي زراعية ملك أهالي منوهًا بأن الإزالات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي من جهات الولاية والري وأملاك الدولة والإصلاح الزراعي والري وتمت الإزالة بإستخدام معدات الوحدة الملحية للمركزين.

تقديم تقارير يومية حول نتائج المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالات التي تستمر حتى 27 ديسمبر الجاري.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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