تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست يثير غضب أهالي السنطة

شهدت مدينة السنطة في محافظة الغربية حالة من الغضب العارم بين الأهالي بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لحوم تم شراؤها من أحد المحلات بوسط المدينة وقد ظهرت عليها ديدان الساركوسيست.

وأوضح بعض رواد الإنترنت أن تلك اللحوم تحتوي على ديدان لا يمكن ملاحظتها بسهولة بسبب صغر حجمها، مما يعرض صحة المستهلكين لخطر داهم.

تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست تثير غضب أهالي السنطة

الرقابة على المحلات التجارية

وقد عبر المواطنون في محافظة الغربية عن استياءهم الشديد من هذه الواقعة، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة على المحلات التجارية وتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين. وأشاروا إلى أن ديدان الساركوسيست هي أحد أنواع الطفيليات التي قد تسبب أمراضًا خطيرة إذا لم يتم معالجتها بشكل صحيح.

تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست تثير غضب أهالي السنطة

مصدر اللحوم الملوثة

من جانبه، طالب بعض الأهالي بـ محافظة الغربية بضرورة تدخل الجهات المعنية في محافظة الغربية لإجراء تحقيقات موسعة حول مصدر اللحوم الملوثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست تثير غضب أهالي السنطة

ومن جانبه صرح مصدر مسئول بمديرية الطب البيطري بـ الغربية أنه فور تناقل الصور علي صفحات التواصل تم شن حملة من الرقابة على محلات الجزارة والأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة المذكورة.

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