الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست يثير غضب أهالي السنطة

تداول صور لحوم مصابة
تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست

شهدت مدينة السنطة في محافظة الغربية حالة من الغضب العارم بين الأهالي بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لحوم تم شراؤها من أحد المحلات بوسط المدينة وقد ظهرت عليها ديدان الساركوسيست.

ضبط 110 فرش حشيش بحوزة شخصين بالسنطة في الغربية

صحة الغربية تُعلن بدء التشغيل التجريبي لقسم الأورام بمستشفى المحلة العام (صور)

وأوضح بعض رواد الإنترنت أن تلك اللحوم تحتوي على ديدان لا يمكن ملاحظتها بسهولة بسبب صغر حجمها، مما يعرض صحة المستهلكين لخطر داهم.

تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست تثير غضب أهالي السنطة
تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست تثير غضب أهالي السنطة

الرقابة على المحلات التجارية

وقد عبر المواطنون في محافظة الغربية عن استياءهم الشديد من هذه الواقعة، مؤكدين ضرورة تشديد الرقابة على المحلات التجارية وتطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين. وأشاروا إلى أن ديدان الساركوسيست هي أحد أنواع الطفيليات التي قد تسبب أمراضًا خطيرة إذا لم يتم معالجتها بشكل صحيح.

تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست تثير غضب أهالي السنطة
تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست تثير غضب أهالي السنطة

مصدر اللحوم الملوثة

من جانبه، طالب بعض الأهالي بـ محافظة الغربية بضرورة تدخل الجهات المعنية في محافظة الغربية لإجراء تحقيقات موسعة حول مصدر اللحوم الملوثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست تثير غضب أهالي السنطة
تداول صور لحوم مصابة بديدان الساركوسيست تثير غضب أهالي السنطة

ومن جانبه صرح مصدر مسئول بمديرية الطب البيطري بـ الغربية أنه فور تناقل الصور علي صفحات التواصل تم شن حملة من الرقابة على محلات الجزارة والأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة المذكورة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ضبط 110 فرش حشيش بحوزة شخصين بالسنطة في الغربية

انفجار ماسورة مياه رئيسية في الغربية

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا والكنترولات الداخلية (صور)

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق طنطا- القاهرة الزراعي
ads

الأكثر قراءة

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

خناقة مدرسة التجمع، إجراء جديد من النيابة بشأن واقعة التعدي على الطالبة كرمة

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2025 (فيديو)

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على كرواتيا (14-11) في الشوط الأول

منوعات

المزيد

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم في واقعة مدرسة التجمع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

المزيد
الجريدة الرسمية