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2500 طالب بكلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط يشاركون في معسكر الأنشطة بالقرية الأولمبية

معسكر كلية الخدمة
معسكر كلية الخدمة الاجتماعية، فيتو

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، معسكرًا لطلابها ضم أنشطة رياضية، وفنية، وثقافية، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 22 من يناير، بالقرية الأولمبية بالجامعة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح قراعة المشرف على القرية الأولمبية، والدكتورة إيمان عبد العال القائم بعمل عميد الكلية، ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا محمد سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح عبد الحكيم المشرف على إدارة التدريب الميداني بالكلية، ومدير المعسكر.

وشهد المعسكر حضور الدكتور محمد سليمان وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بإدارتي التدريب الميداني، ورعاية الطلاب بالكلية، والعاملين بالقرية الأولمبية.

 

فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن طاقاتهم بكل حرية

 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن جامعة أسيوط تحرص على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن طاقاتهم بكل حرية، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم ودعمها وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تكسب الطلاب خبرات قيمة في العمل الجماعي، وتعزيز قدراتهم الاجتماعية ومهاراتهم القيادية والتنظيمية.

 

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 وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته الكبيرة بالتواجد في معسكر كلية الخدمة الاجتماعية، الذي ضم (2500) من طلاب وطالبات الفرقة الثالثة بالكلية، استمتعوا بممارسة العديد من الأنشطة، منها كرة القدم، وتنس الطاولة، ومصارعة الذراعين، وعدد من الألعاب الترفيهية، بالإضافة إلى الغناء، والشعر، والزجل، مشيدًا بحسن تنظيم المعسكر، وداعيًا الطلاب إلى زيادة المشاركة في الأنشطة الطلابية.

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