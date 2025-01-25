موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الدقهلية، وسيتم الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

وكان انتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، ويستعد تعليم الدقهلية للبدء في عملية تصحيح الأوراق وإعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وجمع ورصد الدرجات واعتمادها رسميا من محافظ الدقهلية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

وأكد الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية إعلان النتيجة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات لتنتهي باعتماد النتيجة من محافظ الإقليم لإعلانها.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية

ومن المقرر أن تتوافر نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة الدقهلية علي بوابة فيتو فور انتهاء اعمال التصحيح والتدقيق واعتمادها من المحافظ، حيث يمكن للطالب الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

وكان 126 ألفًا و190 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية في الدقهلية انهوا، اليوم الخميس، ماراثون الامتحانات بعد أسبوع من انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 590 لجنة امتحانات.

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