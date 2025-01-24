موعد إفراج سلطات الاحتلال عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين

قال الناطق الإعلامي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، ثائر شريتح، اليوم الجمعة: إنه من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال في الساعة العاشرة من صباح غدا السبت.

هيئة الأسرى تكشف موعد إفراج إسرائيل عن المعتقلين الفلسطينيين

وأضاف شريح في بيان، إنه "وفقا لما أبلغنا به من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن معاينة وفحص الأسرى في سجن عوفر ستبدأ الساعة الخامسة من فجر يوم السبت من قبل طاقم الصليب".

وتابع أن "عملية الإفراج ستكون ما بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة من صباح ذات اليوم".

قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

وكان مكتب إعلام الأسرى قد ذكر في بيان مقتضب اليوم، أنهم ينتظرون قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت، بعد إعلان فصائل المقاومة أسماء أسرى الاحتلال المنتظر الإفراج عنهم غدا.

وأضاف أن القائمة ستتضمن 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية حسبما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في الصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.