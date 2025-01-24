الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

موعد إفراج سلطات الاحتلال عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين

احتفالات خلال استقبال
احتفالات خلال استقبال الأسرى الفلسطينيين، فيتو

قال الناطق الإعلامي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، ثائر شريتح، اليوم الجمعة: إنه من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الدفعة الثانية من  الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال في الساعة العاشرة من صباح غدا  السبت.

هيئة الأسرى تكشف موعد إفراج إسرائيل عن المعتقلين الفلسطينيين 

وأضاف شريح في بيان،  إنه "وفقا لما أبلغنا به من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن معاينة وفحص الأسرى في سجن عوفر ستبدأ الساعة الخامسة من فجر يوم السبت من قبل طاقم الصليب".

وتابع أن "عملية الإفراج ستكون ما بين الساعة العاشرة والساعة الحادية عشرة من صباح ذات اليوم".

قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم 

وكان مكتب إعلام الأسرى قد ذكر في بيان مقتضب اليوم، أنهم ينتظرون قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت، بعد إعلان فصائل المقاومة أسماء أسرى الاحتلال المنتظر الإفراج عنهم غدا.

وأضاف أن القائمة ستتضمن 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية حسبما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في الصفقة.

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قائمة الأسرى الأسرى الفلسطينيين لأسرى الفلسطينيين جيش الاحتلال

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