السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خالفت التوقعات، تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 25-1-2025 بالفيوم

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، 5 جنيهات عن أسعار أمس، فقد تراوحت  اسعار الفراخ البيضاء، اليوم السبت، ما بين 87 و93 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 98 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  110 و 120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  195 و200 جنيه  وفي السوبر ماركت 220 جنيه، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس 140 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 140 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 200 جنيه، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 200 جنيها، كيلو الأجنحة 77 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الفيوم

منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم مهرجان البراعم الخامس

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم السبت اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار اللحوم البلدي أسعار اللحوم اللحوم البلدية اللحوم الحمراء محافظة الفيوم مدينة الفيوم محافظ الفيوم

مواد متعلقة

منطقة الفيوم لكرة القدم تنظم مهرجان البراعم الخامس

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 25-1-2025

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الجمعة 24 يناير 2025 (آخر تحديث)

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الفيوم

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

قفزة كبيرة، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت وهذا موقف البلدي

البصل يبدأ من 7 جنيهات، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

أخبار مصر: قرار أمريكي بشأن معونة مصر، ثورة معلمات رياض الأطفال ضد التعليم، قصة إنشاء قارة نوبية بدل إفريقيا، الذهب يتهاوى

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

البسلة تتراجع لـ 16 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يبدأ من 170 جنيها والبلطي بـ 68

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

بعد الشقوق الإثيوبية، تحذير من انفصال وتفكيك إفريقيا وظهور محيط جديد وقارة نوبية

كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية