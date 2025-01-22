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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الفيوم

الدواجن
الدواجن

استقرت أاسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فقد تراوحت  اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء، ما بين 92 و98 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 102 و120 جنيها، واسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 110 و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   195 و200 جنيه وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 110 جنيها، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس140 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 135 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 200 جنيه، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 200 جنيها، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في محافظة الفيوم

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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