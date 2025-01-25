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مغطية المحافظة بـ 10 أماكن، خريطة المراكز الطبية لتطعيمات الحجاج والمعتمرين بالقليوبية

اماكن تطعيمات الحجاج
اماكن تطعيمات الحجاج بالقليوبية،فيتو

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية خريطة المراكز الطبية التي تقدم خدمات التطعيمات الدولية المعتمدة لتيسير إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة للحجاج والمعتمرين بعد تحديثها في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على توفير خدمات الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين بالمحافظة.

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أماكن تطعيمات الحج بالقليوبية 

أوضح بيان من مديرية الصحة بالقليوبية أن الخدمات المقدمة في هذا الصدد تأتي تحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي حيث يتم تقديم التطعيمات اللازمة في المراكز التالية:

- مكتب صحة بنها رابع (دولي)

- مكتب تطعيم دولي حجازي بحي غرب شبرا

- المركز الطبي بكفر شكر

- مكتب صحة ثاني شبين القناطر

- المركز الطبي بطوخ

- مركز طبي القناطر الخيرية

- مركز طبي قليوب المحطة

- مركز طبي الشباب بالعبور

- مركز طبي بهتيم ثاني بحي شرق شبرا

- مركز طبي الخانكة أول

أوضح البيان أن هذه مراكز تطعيمات الحجاج بالقليوبية تشمل تقديم التطعيمات اللازمة وفقًا لإرشادات وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين

وناشدت مديرية الصحة جميع الراغبين في السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج والعمرة التوجه إلى أقرب مركز طبي من هذه المراكز للحصول على التطعيمات المطلوبة، مع ضرورة إحضار الأوراق اللازمة.

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