الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد الامتحان الإلكتروني لشغل وظائف بالبريد للمتقدمين من القليوبية وبني سويف

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو
ads

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظتي القليوبية وبني سويف، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر عقد امتحانهم في الفترة من ٢٨ يناير الجاري حتى ٥ فبراير المقبل.


وأوضح الجهاز أنه سيعلن مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.


ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الامتحان الالكتروني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية الوظائف الحكومية موقع بوابة الوظائف الحكومية

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يوافق على توفير وظائف لوزارة العمل والمديريات بالمحافظات

التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل مسابقة توظيف 22 ألف معلم مساعد رياضيات (فيديو)

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بـ 28 جهة حكومية

وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان موقف مسابقات شغل وظائف أئمة وعمال بالوزارة
ads

الأكثر قراءة

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

مودرن سبورت يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب الزمالك 0/1 (صور)

وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة لقصص الأنبياء

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

الشوط الأول، تعادل سلبي بين بورتو وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك

منوعات

المزيد

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل الحكم على إعلامية شهيرة بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

خالد الجندي يوضح الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بجبر خاطر النبي (فيديو)

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟، رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية