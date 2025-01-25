جوتيريش يدين احتجاز الحوثيين 7 موظفين من الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فجر اليوم السبت بـ«الاحتجاز التعسفي» لسبعة من موظفي المنظمة الدولية في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، داعيًا إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عنهم.

وقال جوتيريش في بيان «إنني أدين بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية… لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وأضاف جوتيريش أن «استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول»، مشددًا على أن «الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبًا في قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن».

وكان مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن أوضح أن «سلطات الأمر الواقع في صنعاء قامت يوم أمس باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها»، من دون أن يذكر عددهم.

ولم يصدر بعد أيِّ بيان عن الحوثيين في هذا الصدد.



استهدافات متكررة

وتكررت وقائع احتجاز الحوثيين لموظفين أممين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

ففي يونيو من العام 2024 احتجز الحوثيون 11 موظفًا أمميًّا.

وأكدت الأمم المتحدة، أن 11 من موظفيها «احتجزهم» الحوثيون في اليمن، موضحة أنها تبذل ما في وسعها للإفراج عنهم «من دون شروط»، بحسب قول المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية.

وصرح ستيفان دوجاريك للصحفيين «يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن»، لافتا الى أن المنظمة طالبت الحوثيين بـ«توضيحات».

وفي يونيو من عام 2024 أيضًا، قالت وكالة فرانس برس إن الحوثيين احتجزوا 18 عاملًا في المجال الإغاثي في اليمن بينهم موظفون في هيئات تابعة للأمم المتحدة، في ما بدت حملة توقيف واسعة ومنسقة.

وأعلنت منظمة ميون لحقوق الانسان أن الحوثيين قاموا بـ«مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة» في أربع مناطق خاضعة لسيطرتهم.

ويواجه العاملون في المجال الإغاثي صعوبات جمّة في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام بين الحوثيين، والحكومة المعترف بها دوليًا، بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم.

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