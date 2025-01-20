الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

الحوثي: سنستأنف الهجمات على سفن أمريكا وبريطانيا وإسرائيل في هذه الحالة

السفن، فيتو
السفن، فيتو

أفادت وكالة “ رويترز” الإخبارية،  اليوم الإثنين نقلا عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن، أن الحوثيين سيقصرون هجماتهم على السفن المرتبطة بإسرائيل ولندن وواشنطن إذا استؤنفت هجماتهم علي الجماعة ”.

في سياق آخر، أفاد مصدر طبي  في قطاع  غزة، بإصابة 3 أطفال بجروح في انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن  4 فلسطينيين أصيبوا برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوبي مدينة رفح.

 جاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير اليوم الإثنين، أن جندي بجيش الاحتلال لقي مقتله وأصيب 4 آخرين بجروح خطيرة بعد تفجير عبوة في آلية عسكرية خلال اقتحام الجيش بلدة طمون بالضفة الغربية.

 يأتي ذلك بعد 24 ساعة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وبدء عملية تبادل الأسرى بين جيش الاحتلال وحركة حماس.

وفي هذا السياق  ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير اليوم، أن أعضاء بالكنيست الإسرائيلي طالبوا بعقد جلسة طارئة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.

 

 

وأطلقت حماس سراح 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج جيش الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين وعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 

 وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت هيئة السجون في إسرائيل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر، وذلك بعد إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات من قطاع غزة.

ووصلت الأسيرة المقدسية زينة بربر إلى منزل عائلتها في القدس بعد الإفراج عنها من سجن المسكوبية.

 

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الاحتلال الإسرائيلي الحوثيون الضفة الغربية جيش الاحتلال حركة حماس

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