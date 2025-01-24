الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

أحمد فتوح يحجز مكانه بقائمة منتخب مصر في معسكر مارس

أحمد فتوح ظهير منتخب
أحمد فتوح ظهير منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، حجز أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك، مكانه من العودة لصفوف منتخب مصر، خلال معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل، والذي يتخلله مباراتا إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك 

ونال أحمد فتوح إعجاب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، طوال الفترة الأخيرة، بعدما قدم مستوى مميزا في مباريات الزمالك المحلية ومباريات الكونفدرالية الإفريقية.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

آخر تواجد لـ أحمد أبو الفتوح بمعسكرات منتخب مصر

جدير بالذكر، أن آخر حضور لظهير الزمالك أحمد فتوح كانت في أجندة يونيو الماضي، التي شهدت مباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، إلا أن غادر المعسكر قبل المباراة الأولى بسبب إصابته في الكاحل 

قضية فتوح تبعده عن تصفيات أمم إفريقيا

واستمر غياب أحمد فتوح عن تشكيلة منتخب مصر الوطني في المعسكرات الثلاث، التي شهدت جميع مواجهات تصفيات أمم إفريقيا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024، بعد تورطه في مقتل أمين شرطة في حادث سير في أغسطس الماضي، أثناء عودته من اجازة في الساحل الشمالي، قبل أن يتم التصالح فيها في القضية مع أهل المتوفي وعودته للملاعب من جديد.

 

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم احمد فتوح الزمالك اثيوبيا سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

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