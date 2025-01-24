الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

بقيادة الحضري، الكاف يعلن قائمة النجوم في قرعة أمم أفريقيا 2025

قرعة أمم أفريقيا
قرعة أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، أن هناك العديد من أساطير كرة القدم الأفريقية سيتواجدون في مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة على المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، الاثنين. 27 يناير.

أساطير قرعة أمم أفريقيا 

 وقال الكاف في بيان رسمي إن النجوم؛ عصام الحضري وباتريك مبوما وأيمن المثلوثي وجرفينيو، سيتواجدون في الحفل لقرعة أمم أفريقيا.

وأوضح أن هؤلاء الأساطير، السفراء الحقيقيون لدولهم ولكرة القدم الأفريقية ككل، سيضفون هالة خاصة على هذا الحدث المرموق الذي سيبدأ الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي (6:00 مساءً بتوقيت جرينتش | 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

وختم لقد تم بناء التاريخ الغني لكأس أفريقيا للأمم على عروض لا تُنسى ومآثر استثنائية. الأساطير الموجودة في الرباط تركت بلا شك بصماتها على هذه المنافسة.

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