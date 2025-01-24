نتيجة الشهادة الإعدادية، 90% نسبة النجاح بالعينة العشوائية في الإسكندرية

قال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن نسبة العينة العشوائية لتصحيح للشهادة الإعدادية تتجاوز ٩٠٪ في بداية التصحيح اليوم لكافة المواد، وهو مؤشر على ارتفاع نسب النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وأوضح أبوزيد، أنه فور الانتهاء من تصحيح كافة المواد ورفع الدرجات سيتم إعلان النتيجة لامتحان نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية 2025 والتي انتهت أمس الخميس.

ومن المتوقع ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لنصف العام الدراسي 2025 خلال هذا الأسبوع وفور انتهاء التصحيح، وينتظر نتائج باقي نتائج الصفوف المختلفة تباعا بدءًا من غد السبت.

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