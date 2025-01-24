الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية، 90% نسبة النجاح بالعينة العشوائية في الإسكندرية

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد مدير تعليم الإسكندرية، فيتو

قال الدكتور عربي  أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن نسبة العينة العشوائية لتصحيح للشهادة الإعدادية تتجاوز ٩٠٪ في بداية التصحيح اليوم لكافة المواد، وهو مؤشر على ارتفاع نسب النجاح. 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

وأوضح أبوزيد، أنه فور الانتهاء من تصحيح كافة المواد ورفع الدرجات سيتم إعلان النتيجة لامتحان نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية 2025 والتي انتهت أمس الخميس. 

ومن المتوقع ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لنصف العام الدراسي 2025 خلال هذا الأسبوع وفور انتهاء التصحيح، وينتظر نتائج باقي نتائج الصفوف المختلفة تباعا بدءًا من غد السبت. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

quot نتيجة الشهادة الاعدادية أخبار أمتحانات الشهادة الأعدادية موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكتدرية

مواد متعلقة

تفاصيل جولة مدير تعليم الإسكندرية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

ads

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك

موقف بيراميدز من عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل

بيان عاجل من حركة حماس بشأن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية