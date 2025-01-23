ختام امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية بالبكاء بسبب صعوبة العلوم (فيديو وصور)

ختام امتحانات الشهادة الاعدادية 2025, تسبب امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية في بكاء الطلاب، وحزنهم الشديد، اليوم الخميس بسبب صعوبة بعض الأسئلة وطولها.

واشتكى طلاب الشهادة الإعدادية، من صعوبة الأسئلة بامتحان مادة العلوم إضافة لطول بعض الأسئلة، التي تتطلب وقتًا أطول من الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة والمقرر بساعتين.

ختام امتحانات الشهادة الاعدادية، فيتو

وانهار عدد من الطلاب فى البكاء داخل لجان الامتحان وعقب الخروج منها، بسبب عدم تمكنهم من الإجابة عن بعض الأسئلة التى جاءت صعبة وطويلة، وأكدوا أن أسئلة مادة العلوم جاءت صعبة وغير متوقعة وطويلة وأنهم كانوا يحتاجون وقتا أطول للإجابة عنها.

ختام امتحانات الشهادة الاعدادية، فيتو ١١

ختام الإعدادية بالشرقية

وتابعت "فيتو" لحظة خروج الطلاب من لجان مدرسة الإعدادية بنات بالزقازيق.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الخميس امتحان مادة العلوم في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة (المواد المضافة للمجموع).

ختام امتحانات الشهادة الاعدادية، فيتو ١

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 (الفصل الدراسي الأول)

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور تنشر فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فور إعلانها بالاسم ورقم الجلوس بعد انتهاء الامتحانات وإتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بكافة محافظات الجمهورية.

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