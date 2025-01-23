اختتمت اليوم الخميس امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024 في محافظة شمال سيناء.

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء دون أي معوقات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن " ١٠٤٣٦ " طالبا وطالبة أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للمعلم والطالب



وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم مع المتواجدين في غرف العمليات الفرعية لمتابعة وصول الأسئلة للجان الامتحانية في ختام امتحانات الشهادة الإعدادية

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