الإسماعيلية تستعد لاستقبال ضيوف مهرجان الأفلام التسجيلية "صور"

تستعد محافظة الإسماعيلية لاستقبال ضيوف الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث يقوم جهاز التطوير والتجميل التابع للمحافظة بأعمال صيانة ورفع كفاءة ميادين ومسطحات مدينة الإسماعيلية.

تهذيب الأشجار بشوارع الإسماعيلية

وقامت فرق العمل التابعة لجهاز النظافة والتجميل في محافظة الإسماعيلية بأعمال تهذيب وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائري، بداية من تقاطع شارع شبين الكوم.

جانب من أعمال التجميل،فيتو

جانب من أعمال التجميل،فيتو

الانتهاء من صيانة المسطحات بدور الرعاية

وأشارت المهندسة تغريد أبوالسعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية وجهاز التطوير والتجميل، أنه تم الانتهاء من صيانة دار الرحمة بنات، ومواصلة الأعمال بدار الرحمة بنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

جانب من أعمال التجميل،فيتو

زراعة عدد من الأشجار المثمرة

كما تم تهذيب المسطحات الخضراء داخل الدار ورفع كل الحشائش والأشواك وزراعة الأشجار المثمرة؛ حفاظًا على الوجه الجمالي للدار.

جانب من أعمال التجميل،فيتو

جانب من أعمال التجميل،فيتو

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



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