مهرجان الإسماعيلية للأفلام يطلق مسابقة "ذاكرة المكان"

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال، تنظيم مسابقة خاصة بعنوان "ذاكرة المكان"، بالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري، وتحت إشراف المخرج والمنتج شريف فتحي سالم.

وتستهدف المسابقة طلاب السنة الثالثة في الكليات ذات التخصصات الفنية والإعلامية؛ لتشجيعهم على إنتاج أفلام تسجيلية قصيرة تعكس موضوعات ترتبط بالهوية والذاكرة المدينة.

إقامة ورشة مجانية لصناعة الفيلم التسجيلي

يتضمن برنامج المسابقة التي أطلقها مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ورشة مجانية في صناعة الفيلم التسجيلي القصير، يحاضر خلالها أيضا ،المخرجة حنان راضى، المخرجة تغريد العصفورى، مدير التصوير ورئيس قسم التصوير بالمعهد العالى للسينما الدكتور محمد شفيق، المونتيرة منى الربيع، مهندس الصوت مهاب عز.

موعد إقامة المسابقة

وتُعقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2025.

تقام الورشة على مدار ثلاثة أيام. وتعقب الورشة مرحلة تصوير الأفلام التي يتعين تسليمها قبل انطلاق الدورة الـ26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في 5 فبراير المقبل.

وسبقت الورشة جلسة تمهيدية بمقر التنسيق الحضاري بالقلعة بحضور رئيس الجهاز المهندس محمد أبو سعدة والمخرجة هالة جلال والمخرجة تغريد العصفور، والمخرج شريف فتحي سالم لتعريف الطلبة بالموضوعات المرشحة للأفلام، والتي ستتنافس خلال أيام المهرجان على جوائز مالية مقدمة من هيئة التنسيق الحضاري.

يقدم المهرجان دعمًا كاملًا للمشاركين، بما في ذلك تصاريح التصوير والإقامة خلال فترة المهرجان.



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