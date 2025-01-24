بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، الرعاية الصحية بالإسماعيلية تطلق خدمات الطوارئ بالوحدات

أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، عن تقدم خدمــات الطوارئ والاستقبال غدا السبت في عدد من المراكز ووحدات طب الأسرة، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، وذلك تزامنا مع اجازة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الخدمات المستهدف تقديمها

وتقدم الخدمات فى المنشآت التابعة لفرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية بمراكز الشهداء، العرايشية، الرحمة، المستقبل، مركز نفيشة، ابو صوير الشهيد دكتور محمد اسماعيل، فايد، وابو عطوة،مركز القنطرة شرق، والقنطرة غرب، وسرابيوم، مركز المحسمة القديمة، والواصفية، وحدة طب أسرة الكيلو 2، وحدة الرياح، وحدة كسفريت، وحدة الأبطال.

تقديم خدمات الطوارئ العاجلة

وتشمل الخدمات المقدمة بالطوارئ بالرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، التعامل مع حالات ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، حالات ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم، النزلات المعوية، والصداع، الحمى، والجفاف، وألم بالبطن، وحساسية الصدر.

خدمات الجراحات الأولية

كما تقدم الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة التابعة للرعاية الصحية في الإسماعيلية خدمات جراحية وهي : التعامل مع الحروق، والجروح البسيطة، والغرز الجراحية، والإنعاش القلبي الرئوي، وحالات النزيف.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في محافظة

وأعلن فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، عن رفع درجة الاستعداد بـ منشآت فرع الهيئة بالإسماعيلية للتأمين الطبي خلال اجازة الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيــد الشرطة، مما يعكس حرص الهيئة على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة على مدار الساعة.

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