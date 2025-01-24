أخبار الاقتصاد اليوم، الإحصاء : الأسماك تسجل ارتفاعات "20.6%" خلال ديسمبر، جرام الذهب عيار24 يسجل 4417 جنيها للبيع، سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا بنحو 45 جنيها مساء اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025 في السوق المحلي، وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4417 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3865 جنيها للبيع.

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أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3312 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2576 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2208 جنيهًا للبيع

أسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1656 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار ، شهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه، في تعاملات نهاية الأسبوع في البنك المركزي والبنوك المصرية.

ويعد الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

وترصد “فيتو” سعرالدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

اسعار الدولار اليوم - فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.22 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.23 جنيها للشراء و50.33 جنيها للبيع.

الأسماك والمأكولات البحرية تسجلان ارتفاعات بنسبة (20.6%) خلال ديسمبر الماضي

تعد الأسماك والمأكولات البحرية من السلع الأساسية التى تشهد تغيرات سعرية وتؤثر بشكل مباشر على المستهلك.

ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (20.6%)

وشهدت أسعار الأسماك والمأكولات ارتفاعات كبيرة خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة (20.6%) مقارنة بشهر ديسمبر 2023، ويأتى ذلك طبقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي

وسجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (19.2%) خلال شهر ديسمبر 2024، مقارنة بـ ديسمبر 2023، وذلك طبقا لما رصده تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

اسعار الاسماك اليوم الجمعة

أسعار السمك اليوم، البربون يرتفع لـ 320 جنيهًا في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025، في سوق العبور للجملة.

الرقابة على الصادرات: معرض القاهرة الدولي للجلود فرصة ذهبية للمهتمين بالقطاع

اكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته التاسعة عشر والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، يعتبر فرصة ذهبية للمهتمين بقطاع الجلود، حيث يُقدم المعرض أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا والمنتجات والخامات تحت سقف واحد، كما انه يعد منصّة لتبادل الخبرات مع روّاد الصناعة المحليين والدوليين.

وقال النجار ان المعرض يعد فرصة هائلة لتكوين شراكات تجارية واستكشاف أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الصناعية.

وافتتح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى افتتاح معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته التاسعة عشر والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر والذى يعقد خلال الفترة من 23 الى 25 يناير ٢٠٢٥.

امكانيات الهيئة من معامل معتمدة في مجال فحص الجلود والتسجيل بمنظومة سابر السعودية

كما استعرض فريق عمل المعارض بالإدارة المركزية لمركز التميز برئاسة المهندس خالد نبيل مهدى مدير عام إدارة تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات، امكانيات الهيئة من معامل معتمدة في مجال فحص الجلود والتسجيل بمنظومة سابر السعودية واصدار شهادات البيع الحر Free Sale وإصدار شهادات المطابقة طبقا للمواصفات ISO 17065 وISO 17020

التمثيل التجارى: 800 مليون دولار الاستثمارات المصرية في السودان

أكد الوزير المفوض/ يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن إجمالي الاستثمارات السودانية في مصر يبلغ حوالي 240 مليون دولار موزعة على قطاعات صناعية وخدمية، بينما تتجاوز الاستثمارات المصرية في السودان 800 مليون دولار.

حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار، مشيرًا إلى ضرورة العمل المشترك لزيادة هذه الاستثمارات بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى رجال الأعمال السودانيين الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان.

الرقابة على الصادرات: ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة النفاذ إلى بعض الأسواق الدولية اهم تحديات العمليات التصديرية

اكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ان الهيئة تمثل محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية

جهود الرقابة على الصادرات في تحسين جودة المنتجات المصدرة

واستعرض النجار جهود الرقابة على الصادرات في تحسين جودة المنتجات المصدرة، وتطوير مراكز الفحص لرفع كفاءة العمليات التصديرية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر تحت عنوان “مصر 2025: كيف نصل إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا بحلول عام 2030″، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمستثمرين

ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة النفاذ إلى بعض الأسواق الدولية تواجه الصادرات

وأشار إلى أن أبرز التحديات تشمل ارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة النفاذ إلى بعض الأسواق الدولية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز هذه العقبات.

خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات

وقال ان الهيئة تساهم تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة

قطاع الأعمال": توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع "كارنيليا بيتش" السياحي بمرسى علم"

في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال وتعظيم عوائد الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، والمساهمة في دعم توجه الدولة لتنمية وتطوير القطاع السياحي والفندقي من خلال مشروعات ومنتجات سياحية متنوعة، تم توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع "كارنيليا بيتش" في مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، بين شركة هوتاك للتنمية السياحية والعقارية ( المالكة للمشروع) إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، والمقاول العام للمشروع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

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