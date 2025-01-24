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رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل بالقاهرة، فيتو

 أعلنت محافظة القاهرة عن رابط الحصول على نتائج صفوف النقل، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط الآتى اضغط هنا

 

خاص لفيتو، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

دون شكاوي، ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)

نتيجة صفوف النقل بالقاهرة

 ويتم الحصول على النتيجة بالرقم القومى للطالب واختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسى.

 

موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

 وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أنه جار العمل على تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو إنه سيتم بعد ذلك تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر نهاية الأسبوع المقبل.


وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس، والتى انطلقت السبت الماضي.


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

 وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

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