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أخبار مصر

غلق مزلقان أم خنان قبلي لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال الصيانة

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
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أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم غلق مزلقان أم خنان قبلي بخط القاهرة / السد العالي بالكم ٢٦.١٠٠ لمدة 3 أيام وذلك من الساعة ٩ صباحا يوم الأربعاء الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠٢٥ وحتى الساعة ٩ صباحا يوم السبت الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٢٥ لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمزلقان بحسب بيان للهيئة القومية لسكك حديد مصر (قطاع البنية الأساسية لهندسة قسم إمبابة). 


 وأكدت محافظة الجيزة  أن حركة السير ستكون من الجهة القبلية لمزلقان الحوامدية ومن الجهة البحرية لمزلقان أم خنان بحري.
 

تأمين مزلقانات السكك الحديدية

وتشير محافظة الجيزة أن غلق مزلقان أم خنان قبلي خطوة هامة في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث إلي جانب تحسين السلامة المرورية للمواطنين.
وتناشد محافظة الجيزة المواطنين ضرورة  الالتزام بتعليمات رجال المرور واستخدام الطرق البديلة للمرور حفاظًا على سلامتهم.

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد تعليمات رجال المرور خط القاهرة السد العالي محافظة الجيزة مزلقانات السكك الحديدية

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