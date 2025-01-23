الإعدام لعاطل والمؤبد لميكانيكي لاتهامهما بقتل طفل في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لعاطل، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، والسجن المؤبد لميكانيكى لاتهامهما بقتل طفل بطلق نارى "فرد خرطوش"، لسرقتهما التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وحيازتهما أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بجنايات بنها

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.



وأحالت النيابة العامة الي جنايات بنها المتهمين "شريف.ع.ش" ٤٣ سنة - عاطل - مقيم كفر الدير - الحصافة - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، و"كامل.م.ك" عاطل، و"محمد.ع.ش" ٣٦ سنة - ميكانيكي - مقيم عرب العيايده - مركز الخانكة - محافظة القليوبية، في القضية رقم ٤٩٤١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنهم في يوم ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، المتهمان الأول والثاني قتلا الطفل المجني عليه / محمد أسامه امين السيد عبد الرحمن - عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم علي سرقة المركبة الآلية توك توك - قيادته وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الإجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش وذخائره، وسلاح أبيض "كزلك، ونفاذا لمخططهما الإجرامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه سالف الذكر بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوارٍ عن الأنظار، وما ان ظفرا به حتي أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري آنف البيان لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فأبي، فعاجله بعيار ناري محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه، علي النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة متهمين بخطف طفل بالقليوبية إلي جنايات بنها

واستطرد أمر الإحالة لجنايات بنها انه قد اقترن بتلك الجناية وتلتها ثلاث جنايات أخري، وهو أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان منوار عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من اقصاءه عن أعين الكافة وذويه، على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين سرقا المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلًا حال حملهما سلاحا ناريا فرد خرطوش وسلاح أبيض كذلك، بأن استوليا علي ذلك المبلغ عقب ارتكابهما للجريمة محل الاتهام الأول وإزهاق روح المجني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين شرعا في سرقة المركبة الآلية توك توك قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" لحمله علي التخلي عن المركبة الخاصة بالمجني عليه، فأطلق صوبه عيارا ناريا أرداه قتيلا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الآلية إلا أنه قد خاب مقصدهم لسبب لا دخل فيه، وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، علي النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة إن المتهم الثالث أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ا تكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بل اتفق مع المتهم الاول والثانى علي ارتكابها، وساعدهما بل وامدهم بالذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما ارشدهما عن مكان المركبة قيادة المجنى عليه.

وأوضح أمر الإحالة ان المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته او احرازه.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص كزلك دون أن بوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى.

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