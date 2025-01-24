الجمعة 24 يناير 2025
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ثقافة وفنون

زخم ثقافى في مكتبات مصر الجديدة العامة والطفل

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة للطفل، فيتو

 تنظم كل من مكتبة المستقبل ومصر الجديدة العامة والطفل عددا من الأنشطة الثقافية، بالتزامن مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة للكتاب اليوم التى تهدف إلى تنمية الفكر والثقافة لدى جميع الفئات العمرية الاجتماعية.

 فى مقدمة تلك الفعاليات عرض ومناقشة الفيلم التركى الأيام المشتعلة 2022، والتى تنظمها مكتبة المستقبل العامة فى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة.
الفيلم سيناريو وإخراج المخرج التركي إمين ألبير ومدته 130 دقيقة، مترجم للغة العربية، وكان قد عرض الفيلم في مهرجان كان، وحصل على عدة جوائز منها  أفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثل مساعد.

 

يعقب العرض حلقة نقاش مع الدكتور سامح توفيق، ناقد سينمائي وأستاذ في الدراسات السينمائية، وأحمد العرابي، مخرج سينمائي وكاتب، يعد النسخة ويضبط الترجمة محمد عصام.

 

مكتبة مصر الجديدة العامة 

 كما تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة ندوة بعنوان "ابنك المراهق صديقك المستقبلي"، وتتناول مشاكل المراهقة والتى تعد أدق مرحلة عمرية فى حياة الإنسان وهى المرحلة الانتقالية بين الصبا والشباب مع ما يحدث من تغيرات فسيولوجية وعضوية، وكيف   تتعامل الأسرة معها.

 

يحاضر فيها الدكتورة راقية جلال الدويك، الحاصلة على دكتوراه في علم النفس الارتقائي.

وكانت مكتبة مصر الجديدة للطفل نظمت مساء امس ورشة علمية بعنوان "مغامرات مائية" تتضمن الورشة دورة المياه وتوزيعها على الكوكب، جزيئات الماء، التوتر السطحى، تلوث المياه، الحفاظ على المياه، صنع الألوان المائية، والفرق بين الماء المالح والعذب. 

يذكر أن متحف الطفل يشارك فى معرض الكتاب فى دورته الـ 56، والمقام في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير 2025، بعدد من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والناشئة والكبار.

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