مكتبة مصر الجديدة تستضيف صالونا ثقافيا عن علاقة العلم بالفلسفة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان "حديث عن الوضعية المنطقية"، ويتناول فيه علاقة العلم بالفلسفة عبر التاريخ، الفلسفة التجريبية والخبرة، الوضعية المنطقية وظروف نشأتها، الوضعية المنطقية والتحليل اللغوي.

ويحضر عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور مكتبة مصر الجديدة العامة، وذلك في الخامسة والنصف من مساء غدٍ السبت بمقر المكتبة في 42 شارع العروبة بمصر الجديدة.

ويحاضر فى الندوة الأديب عماد العادلى، والذي أكد أن الصالون الفلسفى يهدف ليس فقط الحديث عن تاريخ الفلسفة، بل تعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

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