مكتبة مصر الجديدة تستهل برنامج ديسمبر بالمنتدى المصري للإعلام

يواصل متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل، تعزيز وتوفير وتنوع مصادر المعرفة العامة باعتبار هذه المنصات ركائز ثقافية ومعرفية تعمل على توفير مصادرها وتعزيزها؛ ولا توفر الكتاب فقط بل أصبحت شلالًا ثقافيًّا يعزز آليات ومصادر المعرفة من خلال أنشطة نوعية من ورش وفعاليات ومبادرات.

برنامج مكتبة مصر الجديدة لشهر ديسمبر

وتتصدر تلك المنصات المشهد الثقافى ببرامجها التى تنظمها بصفة شهرية والحافلة بالعديد من الفعاليات الأدبية والفنية وحفلات توقيع الكتب الجديدة وغيرها من الفعاليات التى تخاطب العقول لتنمية الوعى على كافة المستويات، اذ تحظى بقبول كافة الفئات العمرية والاجتماعية.

ويبدأ برنامج شهر ديسمبر بالمنتدى المصرى للإعلام والذي تستضيفه مكتبة مصر الجديدة العامة في الساعة الخامسة من مساء غد الثلاثاء والذي يحمل عنوان ''محطات فى مسيرة المستشار عدلى حسين" حيث يعد أحد الشخصيات العامة الهامة ورجل سياسي من الطراز الأول وشاهدًا على سنوات من تاريخ مصر.

مسيرة المستشار عدلي حسين

شغل المستشار عدلي حسين عدد من المناصب الهامة فى مقدمتها منصب محافظ القليوبية بين 1999 و2011، ومحافط المنوفية بين 1993 و1999، ورئيس "محكمة استئناف القاهرة"، ورئيس "محكمة جنايات أمن الدولة العليا وعضو الجمعية المصرية للقانون الجنائي وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي وعضو منظمة المدن العربية ومنظمة المدن والعواصم الإسلامية رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، يدير اللقاء اللواء طارق المهدى .

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