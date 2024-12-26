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ثقافة وفنون

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بحلول 2025 بأمسيات فنية متنوعة

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

 تستقبل مكتبة مصر الجديدة العام الجديد بأمسيات فنية وورش عمل عن بابا نويل وشجرة عيد الميلاد، حيث تشكل احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة  إحدى أبرز الفعاليات الترفيهية في أجواء حيوية تناسب جميع الفئات العمرية.

تبدأ الاحتفالات في الساعة السابعة من مساء يوم بعد غد السبت من مكتبة مصر الجديدة العامة باستضافة فرقة "كروس  اوفر" الموسيقية، إذ تقدم الفرقة مقتطفات من الأغنيات الكلاسيكية من أشهر الأوبرات العالمية وأيضا أغنيات من ديزني والميوزيكال  أو المسرح الغنائي الغربي، وبعض الأغنيات العربية من ألحان الأخوين رحباني بشكل كلاسيكي.

 

يذكر أن فريق  "كروس اوفر" أسسه أحمد الشيمي وهو صوليست باص فرقة أوبرا القاهرة، والذي بدأ نشاط هذا الفريق منذ ثلاث سنوات، وتضم الفرقة عددا من الأصوات الرائعة مثل السوبرانو تانيا اسكندر والباريتون عماد رشدي والتينور محمود عزمى ومغنية المسرح الغنائي الغربي كريستين شريف والمغنية الاوبرالية البرازيلية سوبرانو  ناتاليا تريجو.

 

مكتبة مصر الجديدة للطفل

 بينما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الثانية عشر من ظهر السبت 28 ديسمبر أيضا ورشة عمل تستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 10 سنوات  مستوحاة من أعياد الميلاد والكريسماس،  حيث يتعلم الأطفال في ورشة  العمل كيفية تزيين شجرة عيد الميلاد بطرق مختلفة وكيفية إعداد عروسة  بابا نويل أو سنتا كلوس  بملابسه المميزة  ووجهه الباسم  ولحيته البيضاء وذلك باسنخدام خامات من الورق المقوى والألوان غير الضارة.

مركز الطفل للحضارة والإبداع

 وفى ذات السياق ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " فى السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 31 ديسمبر حفلا موسيقيا من أغانى الثراث، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة وجمعية محبى الفنان فريد الأطرش، ويقدم خلال الحفل أجمل ما تغنى به ملوك الطرب وخاصة الموسيقار الفنان فريد الأطرش بمناسبة مرور 50 عاما على رحيله. 

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