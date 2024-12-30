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ثقافة وفنون

"الذكاء الاصطناعي والإعلام" ندوة في مكتبة مصر الجديدة غدًا

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى الخامسة من مساء غد الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "أهمية الذكاء الاصطناعي والإعلام" ضمن المنتدى المصرى للإعلام.

تفاصيل ندوة الذكاء الاصطناعي والإعلام 

ويتحدث في الندوة  الدكتور هشام نبيه المهدي الخبير العالمي، في الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والوكيل الاسبق لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بجامعة القاهرة.
 
ويتولي ادارة الندوة اللواء طارق مهدى القائم بأعمال وزير الإعلام، ومحافظ الاسكندرية والبحر الاحمر والوادي الجديد الاسبق.

يتناول المنتدى اهمية الذكاء الاصطناعي الذى أصبح أداة محورية في مجال  الإعلام، لاسيما في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم. 

كما يتناول ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي حيث يتيح للعاملين في مجال الإعلام تحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم بشكل ملحوظ.

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مكتبة ندوة غدا تبة مصر
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