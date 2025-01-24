ساخرون، حكاوي زمان.. كامل الشناوي يكتب: الموت وأمية الإيمان وهواة الانتحار وبطالة الحب

فى جريدة الجمهورية عام 1956 كتب رئيس التحرير -آنذاك- الشاعر كامل الشناوى الذى رحل فى نوفمبر عام 1966 ــ مقالًا قال فيه: أنا ابن هذه الدنيا التى خلقها الله، ولم أغمض عنها عينى لأنى أدركت عظمة هذا العمل الفنى الإلهي.. فإذا اختارنى لآخرته فسأكون جديرًا بهذه الآخرة بعدما دخلت تجربة الدنيا ويا لها من تجربة.

أحب أن يقرأ الجميع كتابًا ألفته.. فما بالك بهذا الكتاب الضخم الفخم الذى وضعه الله وسماه الدنيا.. هل يسر الله ألا يقرأه أحد بحجة أنه ناسك أو زاهد أو راهب.. إن من يظنون ذلك يعانون أمية فى الإيمان وجهلا بأمور دينهم.

وقد علمتنى التجارب أن المرض مثل العمر سر غامض، وقد عرفت بشرًا كانوا يأكلون بنهم ولا يمرضون، وأناسا كانوا يأكلون بحذر وظلوا طوال حياتهم مرضى، وأنا لا أخشى الموت فقد واجهت ما هو أصعب منه.. الحياة نفسها أصبحت أقسى من الموت.

بعد أن وصلت إلى المشيب أقول: تمهلى أيتها الأيام.. لا تدفعينى فى طريقك بهذه السرعة المجنونة.. إننى لا أجري، ولا أمشى ولكنى أحفر بخطواتى القبر الذى يضمني، قلبى لا يطيق أن يتسكع فى ضلوعه بلا عمل، ولذلك فهو حريص على ألا يعتزل الحب حتى لا يتعرض للبطالة..

دائمًا فى مشاعرى همس جديد لذيذ غامض.. أحاول أن أتبينه فتحجبه عنى ثرثرة التجارب وفضول الذكريات وأحيانًا تنتابنى حيرة لا أستطيع معها أن أحزن أو أفرح لأن الأيام التى تنقضى من عمرى تزيد من سنى وتجربتى وثقافتى وانفعالى بالجمال، فكيف أحزن على النقص ولا أفرح بالزيادة..

إننى دائمًا زائد وناقص، الناس جميعًا يتمنون أن تطول أعمارهم.. هذه هى القاعدة، وقد يشذ عنها بعض المفكرين والفلاسفة وهواة الانتحار.. ولست والحمد لله واحدًا من هؤلاء، ومع ذلك فإنى كثيرًا ما أتساءل هل طول العمر نعمة أم عقوبة. والموت ليس مشكلة، الحياة هى المشكلة.. ومشكلة كبيرة.

أيتها الحياة لماذا تحاولين أن تدمرى يأسى منك بعدما تبدد أملي.. إنك لا تريدين لى أن أستريح، لقد أصبح التنكيل بطمأنينتى هواية تمارسينها بخفة وبراعة..

حبيبتى أنى أكاد أفنى فيك خجلًا وحياء كلما تذكرت كلمات الطهر والبراءة والقداسة التى أتعبتها من طوال ما مرت بى، ولم تستطع الكلمات ولم تستطع شفتاى أن تجعلها تتجاوز فمى إلى أذنيك، لقد كنت أطمع أن أكون فى مكان الأعزاء من نفسك.. وأخجلتاه من هذا الغرور لكن يعزينى أنه لم يدم طويلًا.

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