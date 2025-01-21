ساخرون، حكاوي زمان.. صلاح جاهين يتحدث عن الأزمة الاقتصادية واستهلاك المواطنين ودماغ وزير التموين

تحت عنوان إيه يا دنيا العجب، كتب الشاعر الصحفى صلاح جاهين في مجلة صباح الخير في يونيو عام 1966 يتعجب من زيادة عدد السكان فى هذا العام، وبالتالى زيادة الاستهلاك وعجز الدولة عن توفير السلع الضرورية بالرغم من إصابة البلاد هذا العام بالركود الاقتصادى وضعف الإنتاج..

يقول: أعرف مخلوقًا متعبًا ومشاكسًا، طول النهار رايح جاي، يشرب فى سكر بالشاى وقهوة من النوع السادة وكذلك المضبوط والزيادة، ومياه غازية ميضرش، ويمضغ لبانة ثم يعفر، ويلتهم في عيش بالجبنة والزيتون وسلطة بالدقة والكمون، وعسل نحل يشفى النفوس، وعسل أسود سرياقوس ولحوم محفوظة فى العلب أو مذبوحة على شرع الله، حسب الطلب وطيور مثلجة من أمريكا وكوسة محشية زغنططة، وملوخية خضراء بالأرانب، ومكرونة اسمها سباجيتي.. هكذا قالت لنا سيتى.

ومكرونة الفرن باللحمة، أو كفتة وكباب من الحاتي، وكشرى إسكندراني، وعدس أصفر كهرمان وعدس بجبة وقفطان، وبخمس أصابعه يغمس فى بحر من الفول المدمس.. الفول أبو زبدة عايمة على الصحون ومعاها فحلين من البصل.. يبتلع أقراص الطعمية وسمكًا كبيرًا وبساريا وجمبرى وكابوريا إلى آخر ما يستطيع أن يستوعب كل يوم قبل أن يكبس عليه النوم.



ينطلق بالطول والعرض يتمخطر، يكحت رجله في الأرض ويدوب نعل جزمته، ويدور على الموضة في بدلته، يكتب عرائض وأشعارًا، يمزقها واحدة بعد الأخرى ويشتكى من الحال المايل والإيد اللى مش طايل، ويبحث عن مزيد من الورق يدفع به عن نفسه الأرق حتى يفيض به الغيظ فيضرب رأسه في الحيط، ونقطة تسيل من دمه يعلو الصراخ فينطلق العويل من فمه، وإلى الأجزاخانة يجرى لينفق أمواله على القطن والشاش ثم يبحث لنفسه عن حبيبة نقاوة لكى تبوس له الواوا.



هكذا ينضرب العدد في اثنين وفي أربع بعد سنتين، ويظل يتضاعف في العدد البنت بعد الولد. وكل هذا على دماغ مين؟ السيد وزير التموين وخزانة الدولة المسكينة، فيا أيتها الدنيا الغريبة وما أكثر أهلك.. أليس الإنسان بحيوان مستهلك.

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