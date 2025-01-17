حكاوي زمان.. شقاوة الأساتذة، حكاية ثورة طلبة عين شمس على موسى صبرى وفتحى غانم وأنيس منصور

فى مجلة الجيل، الصادرة عن دار أخبار اليوم، عام 1958 كتب رئيس تحريرها الكاتب الصحفى موسى صبرى مقالا تحت عنوان: “شقاوة الأساتذة وثورة الشباب” يقول فيه: دعيت أنا وزملائى الصحفيين فتحى غانم وأنيس منصور والرسام جمال كامل للتحكيم فى مسابقة للصحافة الجامعية أجريت بجامعة الإسكندرية يشارك فيها شباب ثلاث جامعات هى القاهرة والإسكندرية وعين شمس.

وكنت أتصور انجذاب الشباب الجامعى للصحافة قصورا على طلبة الآداب والحقوق الذين يدرسون الأدب والقصة والقانون والتاريخ، وهى دراسات أقرب لما يقرأ فى الصحف.. لكنى وجدت ثورة صحفية فى كليات الهندسة وحدها بالجامعات الثلاث القاهرة، الإسكندرية وعين شمس.

كانت المسابقة حول كيفية إصدار جريدة حائط فى 24 ساعة، يتنافس عليها كليات هندسة الجامعات الثلاث، فشاهدت صورة جديرة بالنشر فى الصفحة الأولى لأى جريدة يومية، وقرأت حديثا مع عميد كلية الهندسة، وسجلت صحافة الإسكندرية فوضى التحكيم فى المباريات إلى جانب نقد فنى واع لبعض الأفلام التى عرضت فى تلك الفترة.. وظهر الفهم الواعى والدقيق فى كتابة الخبر وإخراجه لطلبة هندسة القاهرة.

أمضينا أنا وزملائى الثلاثة ساعتين كاملتين بين الجرائد الثلاث فى حجرة عميد الكلية التى كانت مغلقة علينا، نقرأ وندرس الإخراج والتحقيق والخبر والكاريكاتير والتصوير، ونسجل مبررات كل حكم. قبل إعلان النتيجة أعلنا مزايا وعيوب كل جريدة.. لكن نسينا أننا بين جيل عنده فورة الشباب ملتهب المشاعر يضع أمام أعينه أولا الرغبة فى السبق فقط.

أدرك طلبة عين شمس أن جريدة القاهرة هى الفائزة ففاجئونا بمظاهرة صاخبة قائلين: “أساتذة صحافة القاهرة خدعونا.. وقالوا 24 ساعة فقط.. لكن القاهرة مرتبة مع التحكيم كل شيء منذ أسبوع”.

فجأة وصل أستاذ الصحافة بجامعة عين شمس، وظننا أنه حبل النجاة الذى سيحترم رأينا وينصفنا، إلا أن المفاجأة كانت أنه أقدر على تدبير المظاهرات وإشعالها، وكل ما عليه أنه قال: “حانجيب لجنة تحكيم تانية غيركم لأنكم مشكوك فى تقييمكم”.

واعترض طلبة الإسكندرية على قراره تغيير لجنة التحكيم. غادرنا الإسكندرية فى العاشرة مساء بعد يوم طويل، وفى الطريق وجدنا أنفسنا نضحك فى نشوة غريبة.. لقد نسينا أننا كنا فى مهرجان للشباب.

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