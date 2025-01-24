لماذا يجب شرب كميات كبيرة من الماء مع تناول البروتين؟

يتكون جسم الإنسان من 70% من الماء ومع ذلك، فإن شرب كمية كافية من الماء كل يوم يعد حاجة أساسية للجسم، حيث تعمل أعضاء الجسم وجميع الأنسجة بشكل أفضل عندما تكون رطبة.

أهمية تناول الماء مع النظام الغذائي المحتوي على البروتين

أوضحت دراسة طبية أنه يجب الجمع بين تناول نسبة عالية من البروتين وزيادة تناول الماء. لذا، فإن العلاقة بين اتباع نظام غذائي غني بالبروتين وزيادة تناول الماء أمر بالغ الأهمية بحسب Times of india.

أوضحت الدراسة أنه عندما تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين، يزداد مستوى تناول البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

عند اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يحتاج الجسم الى كميات كبيرة للماء.



وجميع الرياضيين المحترفين ولاعبي كمال الأجسام والرياضيين يحتاجون عمومًا إلى بروتين إضافي لتسهيل نمو العضلات أو إصلاح العضلات.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض الحالات الطبية اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات لنمو العضلات أو لمنع سوء التغذية وفي هذه الحالات، عندما تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتينات، يجب أن نجمعه دائمًا مع تناول كميات كبيرة من الماء، وذلك لأنه عند استهلاك البروتين، فإنه يتحلل إلى اليوريا، وهو منتج ثانوي للبروتين.

البروتين

وتتحول الأمونيا بعد ذلك إلى يوريا، والتي يتم إخراجها من الجسم عن طريق الكلى.

وتقوم الكلى بمعالجتها والتخلص منها عن طريق البول وهذا هو المسار العام: نستهلك البروتين، ويتم تكسيره في الجسم، وتحويله إلى أمونيا، ثم تحويله إلى يوريا، وبمساعدة وظائف الكلى السليمة، يتم إخراجه من الجسم.



دور وظائف الكلى والتخلص من اليوريا



عند استهلاك كمية طبيعية من البروتين، يكون جسمنا مجهزًا جيدًا بإجراءات هرمونية مختلفة وإجراءات إنزيمية ووظائف جسدية طبيعية لمعالجة وإزالة المنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي للبروتين.

ومع ذلك، إذا كان النظام الغذائي يحتوي على نسبة عالية من البروتين، فإنه يضع ضغطًا إضافيًا على الكبد والكلى لمعالجة وإزالة اليوريا وللمساعدة في تحمل هذا الضغط الإضافي، نحتاج إلى تناول كمية إضافية من الماء لطرد اليوريا الزائدة من الجسم.



أهمية الترطيب المناسب



مع الترطيب المناسب وتناول الماء، يمكن الحفاظ على وظائف الجسم، وتنظيم مستويات اليوريا في الجسم، والتحكم في تركيز البول ولمنع الجفاف، يجب أن نزيد من تناول السوائل أو الماء، حتى عندما لا يزيد المرء من تناول البروتين، فإن شرب 2-3 لترات يوميًا أمر إلزامي ويساعد هذا في تشغيل وظائف الجسم بسلاسة وإزالة السموم منها من خلال وظيفة البول والغدد العرقية.

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