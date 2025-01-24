الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، الخريطة المرورية بالقاهرة والجيزة بالتزامن مع افتتاح معرض الكتاب للجمهور

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، فيتو

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية بالتزامن مع افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات الأمنية والدوريات المرورية، لضبط المخالفات وتسيير الحركة المرورية.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم تريلا وميكروباص بالبدرشين 

فحص كاميرات المراقبة وإجراء التحريات لضبط المتهمين بإضرام النيران بسيارة شقيق مطرب شهير

ووفرت محافظ القاهرة، أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ ٥٦ من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من ٢٣ يناير إلى ٥ فبراير ٢٠٢٥.

وبالنسبة للحالة المرورية اليوم فقد شهدت حركة السيارات بمناطق: الأزهر والعباسية والموسكي وطريق الأوتوستراد وحلوان والمعادي والمقطم، وميدان التحرير ورمسيس ومدينة نصر، سيولة مرورية، وسط انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة لرصد الحركة المرورية وضبط قائدي السيارات المخالفين.

حالة الطرق اليوم 24 يناير 2025

كما شهدت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين سيولة مرورية، بالإضافة إلى شوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى منطقة البحوث والدقي والمهندسين.

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى 

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، لإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين على كل الطرق والمحاور الرئيسية ومنها طرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، تحسبًا لحدوث أعطال للسيارات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطرق حالة الطرق اليوم حركة المرور حركة السيارات انتشار الخدمات المرورية الحركة المرورية

مواد متعلقة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم تريلا وميكروباص بالبدرشين 

فحص كاميرات المراقبة وإجراء التحريات لضبط المتهمين بإضرام النيران بسيارة شقيق مطرب شهير

تحرير 45 ألفا و171 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

الداخلية تضبط 3 شركات بتهمة النصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 11 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

بمناسبة عيد الشرطة الـ73، زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مواجهات أمنية مع الشرطة بجنوب البلاد

ضبط 9 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

سوزان مبارك تتصدر "إكس" بعد افتتاح معرض الكتاب وعلاء مبارك يتفاعل بتعليق مثير

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض البطاطس والبصل ومفاجأة عن الفلفل الألوان

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد

درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-1- 2025 في مصر

لمدة 18 ساعة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدا

ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري والبوري، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

منوعات

المزيد

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية