الخميس 23 يناير 2025
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تفاصيل الجناح المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي FITUR2025 في إسبانيا

الجناح المصري بالمعرض
الجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي في إسبانيا
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تشارك مصر سنويًا ممثلة في وزارة السياحة والآثار، في المعرض السياحي الدولى FITUR والتي تستمر فعالياته حتى 26 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، ويُشارك به شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

المعرض المصري المشارك بالمعرض السياحي الدولي بإسبانيا

وجاء تصميم الجناح المصرى بالمعرض مستوحى من الشكل المعمارى للمعابد المصرية القديمة، وتم وضع لافتات دعائية  BANNERS خاصة بالمقصد السياحي المصرى عند مدخل وأمام القاعة الرئيسية للمعرض والتي تضم الجناح المصرى، لتعرض صور عن المنتجات السياحية المختلفة منها منتج السياحة الثقافية ومنتج السياحة الشاطئية بالبحر الأحمر.

كما يضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة التي تعرض مجموعة متنوعة من المواد الترويجية من صور وأفلام ترويجية عن المقاصد والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة الموجودة في مصر.

النشرات السياحية الدعائية لمصر

ويوجد به مكتب للاستعلامات لاستقبال زائري الجناح المصري، ويشهد توزيع النشرات السياحية الدعائية والمواد الترويجية المختلفة عن مصر والهدايا التذكارية على الزوار.

ويوجد بالجناح غرفتين لعقد الاجتماعات، وغرفة استقبال انتظار، ومنطقة للخدمات تشمل مطبخ لتقديم الأكلات المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن  المعرض السياحي الدولي FITUR يعتبر الحدث السنوي الأهم علي المستوى المهني في السوق الإسباني ويعد ثالث أكبر تجمع سياحي عالمي بعد بورصتي برلين ولندن السياحيين وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية سواء في شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية.

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