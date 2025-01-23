تضم هشام طلعت مصطفى وكامل أبو علي، مدبولي يقرر تشكيل لجنة لتطوير السياحة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة تطوير السياحة المصرية، كإحدى اللجان الاستشارية المُتخصصة التي تهدف إلى دعم عملية صُنع السياسات وتطوير القطاع السياحي في مصر، في إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع الخبراء والمتخصصين في القطاعات المختلفة.

تشكيل لجنة تطوير السياحة المصرية

وتضم اللجنة نخبة من الخبراء ورجال الأعمال البارزين في مجال السياحة، وهم: هشام طلعت مصطفى إبراهيم، والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، والسيد حسن محمد حسن درويش، وحسام سلامة جودة الشاعر، وأحمد عاطف الوصيف، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس باسل سامي سعد مسعد سعد.

مهام لجنة تطوير السياحة المصرية

- تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتناول التحديات التي تواجه القطاع السياحي، مع تقديم حلول عملية لمعالجتها.

- إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط السياحية التي تتبناها الحكومة.

- المشاركة في صياغة سياسات تهدف إلى تطوير القطاع السياحي وزيادة عائداته.

- اقتراح آليات لتعزيز التنافسية الدولية للقطاع السياحي، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

أهداف لجنة تطوير السياحة المصرية

وتأتي اللجنة في سياق السعي لتحسين جودة الخدمات السياحية، وزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، بالإضافة إلى الترويج للسياحة المصرية عالميًا وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها البلاد.

وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه اللجنة يأتي ضمن جهود الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع السياحة، من خلال الاستفادة من الخبرات الوطنية ووضع رؤى مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

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