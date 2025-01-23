وزير السياحة: جهود حثيثة للتعاون مع كبار منظمي الرحلات الإسبان لزيادة معدلات الحركة الوافدة لمصر

أجرى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بجولة داخل الجناح المصري المُشارك في الدورة الخامسة والأربعين المعرض السياحي الدولي FITUR2025، والذي افتتحه ملك إسبانيا فيليب السادس، وتستمر فعالياته حتى 26 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

المعرض السياحي الدولي باسبانيا

وأشار شريف فتحي إلى الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض هذا العام بصفة عامة والجناح المصري بصفة خاصة والذي يستعرض تصميمه وما يضمه من مواد دعائية وأفلام ترويجية ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وهو ما يأتي في إطار رؤية الوزارة لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

كما أكد الوزير على أهمية المشاركة في هذا المعرض حيث يعد الحدث السنوي الأهم علي المستوى المهني فى السوق الأسبانى، وثالث أكبر تجمع سياحى عالمى بعد بورصتي برلين ولندن السياحيتين وأكبر معرض سياحى للدول الناطقة بالإسبانية سواء فى شبه جزيرة ايبريا أو أمريكا اللاتينية.

الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر

وأشار الوزير إلى أهمية السوق الإسباني باعتباره من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة فيما يخص منتج السياحة الثقافية والدينية، لافتًا إلى الجهود الحثيثة التي تقوم به الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من حملات ترويجية وتسويقية بالتعاون مع كبار منظمي الرحلات الإسبان لزيادة نمو معدلات الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الهام.

ولاقى الجناح المصري إعجاب الزائرين حيث أن تصميمه مستوحى من تصميم عمارة المعابد المصرية القديمة مما يعكس عراقة الحضارة المصرية. كما أن ما يضمه الجناح من شاشات عرض تُبرز الأفلام الترويجية المختلفة عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة خطفت أبصار الزائرين.

وحرص على زيارة الجناح المصري العديد من المسئولين من عدد من دول العالم منهم السيد أحمد فكاك البدراني وزير السياحة والثقافة بجمهورية العراق، والذي أبدى خلال زيارته للجناح عن إعجابه بتصميم المعرض وما يتضمنه من مواد دعائية وأفلام ترويجية.

عدد الزائرين للمعرض السياحي الدولي باسبانيا

ووفقأ للبيانات الخاصة بإدارة المعرض، فإنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حوالى 100 ألف زائر ومشاركة حوالى 150 ألف من المهنيين بحضور 156 دولة من بينهم 101 دولة بتمثيل دولي رسمي.



وتشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذا المعرض هذا العام بجناح مساحته 430م2 متضمنة 80 م2 دور علوي، ويضم الجناح عدد 43 مشارك ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص من بينهم 18 شركة سياحة و20 منشأة فندقية، بجانب غرفة المنشآت الفندقية، وبالإضافة إلى ثلاث شركات طيران وهم: شركة Air Cairo وشركة Nesma للطيران والشركة المصرية العالمية للطيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار من المقرر أن يواصل خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد عقد مجموعة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية مع عدد من المسئولين الحكوميين، بجانب عدد من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية والأسواق الأخرى المستهدفة لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، بجانب عقد مؤتمر صحفي عالمي وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الدولية المختلفة.

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