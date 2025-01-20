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أخبار مصر

وزير السياحة يستعرض خطة توفير الرعاية الصحية للإبل والخيول بالمناطق الأثرية

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار

أكد شريف فتحي  وزير السياحة والآثار، أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية وبالتنسيق مع بعض جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان. 

البرنامج الوطني لتوفير الرعاية الصحية السليمة للخيول والإبل

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تقوم أيضًا بدور إرشادي وتوعوي لمالكي ومشغلي الإبل والخيول المتواجدين بـ منطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المناطق الأثرية حول الأساليب المثلى لمعاملة هذه الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية السليمة لها.

 

واستعرض جهود الوزارة لتحسين التجربة السياحية في مصر وخاصة في المتاحف والمواقع الأثرية، مدللًا على ذلك بمثال منطقة التريض التي تم تخصيصها لوقوف الأبل والخيول في إطار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

اعمال ترميم المواقع الأثرية 

وأشار إلي ان الوزارة ممثلة في  المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هناك مرممين وآثاريين أكفاء يقومون بأعمال الترميم اللازمة لهذه المواقع على أكمل وجه ووفقًا للقواعد الدولية المعمول بها في الترميم.

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شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالرفق بالحيوان الابل الخيول منطقة أهرامات الجيزة أهرامات الجيزة

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