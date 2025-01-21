تفاصيل مشاركة وزير السياحة في معرض FITUR 2025 بإسبانيا

يُشارك، غدًا الأربعاء، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في انطلاق فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 والذي يُعقد خلال الفترة من 22 وحتى 26 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد والذي من المقرر أن يفتتحه ملك إسبانيا.

فعاليات المعرض السياحي الدولي

وأكد شريف فتحي أهمية المشاركة في هذا المعرض، حيث يعد من أكبر التجمعات السياحية الدولية وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية ويشارك فيه عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية وتحرص مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار على المشاركة فيه سنويًا، مشيرًا أيضًا إلى أهمية هذه المشاركة في ظل كون السوق الإسباني أحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما ثمن الوزير على أهمية التواجد السياحي المصري الرسمي في مثل تلك المحافل والمناسبات السياحية الدولية والذي يعطي فرصة لعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف بصورة أقرب على مطالب منظمي الرحلات وشركات الطيران المختلفة ومقترحاتهم بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر

وأشار إلى أنه خلال هذه اللقاءات سيتم استعراض الاستراتيجية الحالية للوزارة وتعريفهم برؤية هذه الاستراتيجية بما يساهم في العمل سويًا لتنفيذها لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

ومن المقرر أن يقوم وزير السياحة والآثار خلال زيارته بعقد مجموعة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية مع عدد من المسئولين الحكوميين، بجانب عدد من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية والأسواق الأخرى المستهدفة لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، بجانب عقد مؤتمر صحفي عالمي وعدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الدولية المختلفة.

وتُشارك الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات هذا المعرض بجناح مساحته 430م2 متضمنة 80 م2 دور علوي، ويضم الجناح عدد 43 مشارك ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص من بينهم 18 شركة سياحة و20 منشأة فندقية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى ثلاث شركات طيران وهم: شركة Air Cairo وشركة Nesma للطيران والشركة المصرية العالمية للطيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

وشهد هذا المعرض العام الماضي مشاركة ما يزيد على 9000 عارض يمثلون 152 دولة ومقاطعة، وبحضور 153.000 مشارك من القطاع المهني وعدد 97.000 من الجمهور الزائر.



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